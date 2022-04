Mann kommt nach Ladendiebstahl in Senden in Untersuchungshaft

Zwei Männer werden bei einem Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in Senden beobachtet und flüchten. Mitarbeiter verfolgen die Täter und halten einen fest.

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am vergangenen Mittwoch. Gegen 16.25 Uhr konnten zwei Männer im Alter von 32 und 41 Jahren in dem Markt an der Berliner Straße dabei beobachtet werden, wie sie mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohol in einen Rucksack packten und anschließend die Filiale verließen, ohne zu bezahlen. Zwei Mitarbeiter verfolgten die beiden Täter zu Fuß.

Der zweite Täter fuhr mit einem Auto davon

An einem Auto konnten sie einen der beiden Flüchtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der zweite Täter flüchtete mit dem Fahrzeug. Ermittlungen ergaben, dass der festgenommene 41-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Deshalb führten die Beamten ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen dem zuständigen Richter am Amtsgericht Memmingen vor, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Der 41-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen nach dem zweiten Täter dauern derzeit noch an. (AZ)