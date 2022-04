Mann mit Golfschläger verletzt: Prügelei auf dem Festplatz in Senden

Die Polizei wird am Sonntagmorgen zu einer Gruppenprügelei in Senden gerufen. Die Beteiligten flüchten. Ein Mann wird mit einem Golfschläger verletzt.

In Senden ist es am Sonntagmorgen auf dem Festplatz zu einer Prügelei mit mehreren Beteiligten gekommen. Nach Angaben der Polizei Senden wurden die Beamten gegen 6.30 Uhr in die Berliner Straße gerufen. Beim Eintreffen mehrerer Streifenbesatzungen flüchteten fast alle beteiligten Menschen in einem weißen BMW.

Einen 38 Jahre alten Mann hielten die Beamten jedoch fest. Er war leicht verletzt, konnte jedoch weder zu den Tätern noch zum Tathergang Angaben machen. Laut Polizeibericht wurde er mit einem Golfschläger geschlagen und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Senden bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu dem weißen BMW geben können, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 zu melden. (AZ)