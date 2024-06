Mann nach Streit ins Gefängnis eingeliefert

Ein Mann und eine Frau streiten lautstark auf offener Straße in Senden. Die Polizei kommt dazu und stellt fest: Es besteht ein Haftbefehl.

In Senden wurde am Mittwochabend ein Mann von der Straße aus direkt in den Arrest gebracht, nachdem wegen eines Streites aufgeflogen war, dass es einen Haftbefehl gegen gibt. Das teilte die Polizeistation Senden mit. Demnach wurde am Mittwochabend ein Anwohner in der Hauptstraße auf einen Mann und eine Frau aufmerksam, da die beiden auf offener Straße lauthals in Streit geraten waren.

Streit in Senden endet in Justizvollzugsanstalt

Die hinzugerufene Streife der Polizei Senden versuchte den Streit zu schlichten, wobei die Beamten aber von dem Mann ebenfalls verbal aggressiv angegangen wurden. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Aufgrund dessen lieferten die Beamten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Zum Hintergrund der Streitigkeit auf offener Straße machten beide Parteien keine Angaben. (AZ)