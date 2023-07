Mann nimmt Kokain und stellt sich dann bei der Polizei

Weil der die Drogen wohl nicht vertragen und medizinische Hilfe brauchte, kontaktierte der 34-Jährige in Senden die Polizei. Dazu fuhr er - trotz des Drogenkonsums - mit dem Auto vor.

Weil angeblich eine Person dringend medizinische Hilfe brauchte, sind Polizei und Rettungsdienst in der Nacht zum Freitag in die Kemptener Straße in Senden ausgerückt. Vor Ort war zunächst allerdings niemand, dann kam ein Mann mit seinem Auto angefahren. Der 34-Jährige gab an, medizinische Hilfe zu benötigen. Im Gespräch stellte sich heraus, dass er zuvor Kokain konsumiert und dieses nicht vertragen hat. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann. Im Anschluss wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt, da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Auto gefahren war. Er muss nun mit einem einmonatigen Fahrverbot sowie eine Geldbuße von 500 Euro rechnen. Das teilt die Polizei mit. (AZ)