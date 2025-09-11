Mann übergießt Kontrahenten im Streit mit heißem Wasser

Ein Mann hat seinen Kontrahenten in Senden am Mittwochnachmittag mit heißem Wasser übergossen, das Opfer wurde dadurch leicht verletzt. Beide waren schon davor so heftig in Streit geraten, dass Zeugen die Polizei riefen.

Die beiden Männer attackierten sich auf dem Fußweg vor einer Gemeinschaftsunterkunft gegenseitig. Beide wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Die Polizei nahm Anzeigen wegen der Körperverletzungen auf. Am späteren Nachmittag gerieten die Kontrahenten abermals in Streit – diesmal in der Unterkunft. Einer der Männer übergoss den anderen dabei mit heißem Wasser. Der leicht Verletzte, er ist 34 Jahre alt, wurde sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht. Den 58-jährigen Beschuldigten nahm die Polizei in Gewahrsam, um weiteres strafbares Handeln zu unterbinden. Ihn erwartet zusätzliche eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)