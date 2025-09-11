Icon Menü
Senden: Mann übergießt Kontrahenten im Streit mit heißem Wasser

Senden

Schon zuvor gerieten die Männer auf der Straße in Senden in einen heftigen und körperlichen Streit geraten, dann muss die Polizei ein zweites Mal anrücken.
    In einem Streit übergoss ein Mann einen anderen mit heißem Wasser.
    In einem Streit übergoss ein Mann einen anderen mit heißem Wasser. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Ein Mann hat seinen Kontrahenten in Senden am Mittwochnachmittag mit heißem Wasser übergossen, das Opfer wurde dadurch leicht verletzt. Beide waren schon davor so heftig in Streit geraten, dass Zeugen die Polizei riefen.

    Die beiden Männer attackierten sich auf dem Fußweg vor einer Gemeinschaftsunterkunft gegenseitig. Beide wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Die Polizei nahm Anzeigen wegen der Körperverletzungen auf. Am späteren Nachmittag gerieten die Kontrahenten abermals in Streit – diesmal in der Unterkunft. Einer der Männer übergoss den anderen dabei mit heißem Wasser. Der leicht Verletzte, er ist 34 Jahre alt, wurde sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht. Den 58-jährigen Beschuldigten nahm die Polizei in Gewahrsam, um weiteres strafbares Handeln zu unterbinden. Ihn erwartet zusätzliche eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)

