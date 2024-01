Mann verliert Kontrolle über Auto – das hatte einen Grund

Ein stark berauschter Autofahrer hat in Senden einen Unfall verursacht. Das zieht mehrere Ermittlungsverfahren nach sich.

In der Nacht zum Samstag hat ein 22-jähriger Autofahrer in der Freudenegger Straße in Senden die Kontrolle über sein Auto verloren. Es kam von der Straße ab, fuhr über eine Böschung und durchbrach dabei mehrere Zäune, bevor es auf einer Wiese stehen blieb. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro, teilt die Polizei mit. Vor Ort war den Beamten der Polizeiinspektion Weißenhorn der Grund des Unfalls schnell klar.

Der Fahrer zeigte eindeutige drogentypische Auffälligkeiten. Außerdem hatte er mehr als 0,5 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Im Rahmen der Unfallaufnahme fand die Polizei diverse Betäubungsmittel. Gegen den jungen Mann wurden mehrere strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet Zeuginnen und Zeugen, sich telefonisch unter 07309/96550 zu melden. (AZ)