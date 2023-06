Mann verursacht beim Wenden einen Autounfall

Beim Wenden übersieht ein Autofahrer in Senden ein anderes Auto. Die Polizei beziffert den Schaden auf eine vierstellige Zahl.

In Senden-Wullenstetten sind am Dienstag zwei Autos kollidiert. Der eine Autofahrer wollte im Einmündungsbereich der Herbartstraße in die Lange Straße wenden. Hierzu fuhr er nach Angaben der Polizei rückwärts in die Herbartstraße. Dabei übersah er ein Auto, das direkt im Einmündungsbereich stand.

Die beiden Autos stießen zusammen, wobei nach Schätzungen der Polizeiinspektion Weißenhorn ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. (AZ)