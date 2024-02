Mann will Streit unter jungen Leuten schlichten und wird verletzt

Eine größere Gruppe zankt sich auf dem Bahnhofsvorplatz in Senden. Als ein Mann die Stimmung beruhigen will, wird er selbst zum Opfer.

Nach einer Körperverletzung in Senden sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei bemerkte am Donnerstag gegen 21 Uhr ein 60-Jähriger einen Streit einer größeren Gruppe von Kindern oder Jugendlichen auf dem Bahnhofsvorplatz. Als er den Zoff schlichten wollte, wurde er von einem Unbekannten aus der Gruppe geschlagen und leicht verletzt. Wer Angaben zu dem mutmaßlichen Täter machen kann und/oder den Vorfall beobachtet hat, kann sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/9655-0, oder der Polizeistation Senden, Telefon 07307/91000-0, in Verbindung setzen. (AZ)