Mehr als 1,1 Promille: Polizisten nehmen Autofahrer den Führerschein ab

Bei einer Verkehrskontrolle in Senden nehmen Polizisten Alkoholgeruch wahr. Als das Ergebnis eines Tests vorliegt, untersagen sie dem Mann die Weiterfahrt.

Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn haben am Donnerstagnachmittag in Senden einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Als sie den 40-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße überprüften, stellten sie fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Wie die Polizei weiter mitteilt, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Die Beamten untersagtem dem 40-Jährigen die Weiterfahrt. Um den genauen Alkoholwert zu ermitteln, wurde dem Mann Blut abgenommen. Außerdem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)