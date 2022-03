Mehr als 150 Freiwillige beteiligen sich an der "Putzete" in Senden

In allen Sendener Stadtteilen waren Helferinnen und Helfer unterwegs, um Müll einzusammeln. Jemand hatte sogar originalverpackte Kleidung weggeworfen.

Mehr als 150 Sendenerinnen und Sendener haben am Samstag für Ordnung auf den Straßen der Illerstadt gesorgt: In allen Stadtteilen waren Freiwillige unterwegs, die sich an der "Putzete" beteiligten, zu der die Stadt zum wiederholten Male aufrief. Sowohl große Gruppen, wie etwa die Feuerwehr Witzighausen oder die Pfadfinder Royal Rangers, als auch Einzelpersonen machten mit.

Rund 30 Kinder und Jugendliche der Royal Rangers machten bei der Aktion in Senden mit

"Wir haben sehr viele Jägermeisterflaschen, Wodkaflaschen und unzählige Zigarettenkippen gefunden", berichtete Helferin Karin Bachmann, die in der Innenstadt und dem Sendener Norden unterwegs war. Sammlerkollege Horst-Ulrich Finck stieß hingegen auf einige Autoteile: Nummernschild, diverse Blinker, Frontscheinwerfer und Rücklichter waren unter den weggeworfenen Gegenständen. Auch Fast-Food-Verpackungen wanderten reichlich in die blauen Müllsäcke, die die Stadt zur Verfügung gestellt hatte. Zusätzlich erhielten die Helfer gelbe Warnwesten und Müllgreifer. Die vollgepackten Säcke wurden von den Mitarbeitern des Bauhofs abtransportiert.

Die Freiwilligenliste habe sich nach der Bekanntgabe rasch gefüllt, berichtete Verwaltungsmitarbeiter Nahum Rapp, der die Anmeldung organisiert hatte. Und die Helferinnen und Helfer waren sehr motiviert. "Nicht nur rummaulen, sondern auch mal was tun", wollte beispielsweise Hans-Joachim Kinzelmann, der schon zum wiederholten Mal dabei war. Das beherzigten auch rund 30 Kinder und Jugendliche der Royal Rangers, die fleißig sammelten. Ihr ungewöhnlichster Fund: originalverpackte Kleidung.