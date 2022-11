Mehrere Autos wurden in Senden aufgebrochen

Unbekannte Personen haben in der Nacht auf Samstag einen Schaden von mehreren Tausend Euro hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Stadtgebiet Senden die Seitenscheiben mehrerer Fahrzeuge eingeschlagen. Bisher sind der Polizeistation Senden vier Fälle bekannt.

Aus zwei in der Erich-Rittinghaus-Straße geparkten Fahrzeugen wurden Bargeld und persönliche Gegenstände entwendet. Zwei weitere Fälle ereigneten sich in der Schillerstraße. Aus einem dort geparkten Fahrzeug wurde eine Brille, aus dem zweiten aufgebrochenen Fahrzeug wurde nichts entwendet. Insgesamt wird der verursachte Sachschaden an den vier Fahrzeugen auf etwa 3000 Euro geschätzt, der Entwendungsschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf etwa 2700 Euro.

Mögliche Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizeistation Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)