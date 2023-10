Mehrere Hundert Euro Schaden an Zaun

Jemand ist gegen einen Zaun in Senden gefahren und hat sich nicht um den Schaden gekümmert.

Ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro ist an einem Zaun in Senden entstanden. Dem Polizeibericht zufolge fuhr jemand im Zeitraum von Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, mit einem Fahrzeug gegen den Metallzaun eines Wohnanwesens im Haselnußweg.

Der oder die Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/9655-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)