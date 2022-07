Senden

13:32 Uhr

Mercedes-Sportwagen brennt am Dreieck Hittistetten vollständig aus

Ein Mercedes-Sportwagen hat in der Nacht auf Freitag am Autobahndreieck Hittistetten lichterloh gebrannt. Die Feuerwehr konnte das Auto nicht mehr retten.

Ein Auto hält an der Überleitung von der A7 auf die B28 auf dem Seitenstreifen an, weil Rauch aus dem Motorraum quillt. Später steht der Wagen in Flammen.

Über Notruf sind in der Nacht auf Freitag gegen 23.30 Uhr mehrere Mitteilungen darüber eingegangen, dass im Bereich des Autobahndreiecks Hittistetten ein Fahrzeug in Flammen stehe. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr fest, dass auf dem Seitenstreifen der Überleitung von der A7 auf die B28, von Süden kommend, tatsächlich ein brennendes Fahrzeug stand. Dem Polizeibericht zufolge waren der 29-jährige Fahrer und seine beiden Mitfahrer glücklicherweise unverletzt geblieben. Der Fahrer gab an, dass es aus dem Motorraum des Mercedes plötzlich geraucht habe. Daraufhin hielt er auf dem Seitenstreifen an und alle Insassen stiegen aus. Die Feuerwehren Weißenhorn und Illertissen waren im Einsatz Unmittelbar danach schlugen Flammen aus dem Motorraum und wenige Sekunden später brannte das Auto, ein Mercedes-Sportmodell, lichterloh. Die schnell anrückende Feuerwehr Weißenhorn konnte trotz effektiver Löscharbeiten nicht verhindern, dass das Auto komplett ausbrannte. Als Ursache wird ein technischer Defekt angenommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei vorläufig auf rund 30.000 Euro. Er könnte angesichts der Tatsache, dass es sich angeblich um ein wertvolles Sportmodell handelte, auch höher liegen. Wegen der Lösch- und Reinigungsarbeiten war die Überleitung zur B28 aus Süden kommend für eine knappe Stunde vollständig gesperrt. Auch der Fahrbahnbelag auf dem Seitenstreifen der B28 wurde durch die starke Hitzeentwicklung stark beschädigt. Der dortige Schaden kann noch nicht genau beziffert werden. Nachdem die Feuerwehr Illertissen eine Vorabsicherung erstellt hatte und die Feuerwehr Weißenhorn den Übergang zur B28 gesperrt und den Verkehr komplett auf die A7 in Richtung Nersingen umgeleitet hatte, gab es mit Ausnahme dieser Umleitung so gut wie keine Verkehrsbehinderungen. Die Autobahnmeisterei Vöhringen übernahm von den Feuerwehren die weitere Absicherung der Schadensstelle. (wis, AZ)

