Minigolfanlage im Sendener Stadtpark hat bald neue Pächter

Plus Nach 20 Jahren muss das Ehepaar Weitpert die Freizeitanlage in Senden abgeben. Die Nachfolger-Suche ist fortgeschritten, trotzdem startet die Saison wohl später.

Anfang Oktober hatte die Minigolfanlage im Sendener Stadtpark zum letzten Mal geöffnet. Das ist per se erst einmal nichts Ungewöhnliches, denn die Minigolf-Saison geht – je nach Wetter – meistens ohnehin nur von April bis Oktober. Dieses Jahr ist jedoch unklar, ob man dort schon so früh wieder Minigolf wird spielen können. Denn es steht ein größerer Wechsel bevor.

20 Jahre lang hatte das Ehepaar Weitpert die Anlage betrieben. Nun müssen die beiden 78-Jährigen schweren Herzens die Minigolfschläger an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin übergeben. "Wir vermissen's schon ein bissle viel", sagt Brigitte Weitpert. Besonders der Kontakt zu den Menschen fehle ihnen bereits jetzt nach ein paar Monaten. Die Anlage noch weiter zu führen, habe allerdings außer Frage gestanden: "Es ist einfach aus jetzt." Altersbedingte Gründe haben den Weitperts die Entscheidung abgenommen, zu lang seien die Arbeitszeiten, zu anstrengend die nötigen Tätigkeiten, um den Minigolf-Betrieb samt dazugehörigem Biergarten noch länger am Laufen zu halten.