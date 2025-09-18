Senden möchte die Kemptener Straße sicherer für Radfahrende und Fußgänger gestalten

Der Sendener Stadtrat hat vor einem Jahr die Neugestaltung der Kemptener Straße im Bereich von Kirchensteige bis zum Kreisverkehr Bahnhofstraße/Zum Baggersee beschlossen, die im Rahmen des Ausbaus der Fernwärme seitens der Stadtwerke Ulm/ Neu-Ulm (SWU) erfolgen soll. Jetzt nimmt das Vorhaben konkretere Formen an, denn der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Stadt hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für das Projekt ausgesprochen. Wobei die Variante mit Bushaltecaps (Haltestellen, die bis an den Fahrstreifen vorgezogen sind) weiter verfolgt werden soll und sich das Gremium für die Ausbauvariante ohne Verschwenkung des Radwegs zwischen Kirchensteige und Polizei entschied.

