Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Senden möchte die Kemptener Straße sicherer für Radfahrende und Fußgänger machen

Senden

Senden möchte die Kemptener Straße sicherer für Radfahrende und Fußgänger gestalten

Zweispuriger Radweg, neu aufgeteilte Fahrfläche, Querungshilfen: Die Kemptener Straße in Senden soll neu gestaltet werden. Was das voraussichtlich kosten wird.
Von Stefan Kümmritz
    • |
    • |
    • |
    Die Kemptener Straße in Senden soll neu geordnet werden.
    Die Kemptener Straße in Senden soll neu geordnet werden. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

    Der Sendener Stadtrat hat vor einem Jahr die Neugestaltung der Kemptener Straße im Bereich von Kirchensteige bis zum Kreisverkehr Bahnhofstraße/Zum Baggersee beschlossen, die im Rahmen des Ausbaus der Fernwärme seitens der Stadtwerke Ulm/ Neu-Ulm (SWU) erfolgen soll. Jetzt nimmt das Vorhaben konkretere Formen an, denn der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Stadt hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für das Projekt ausgesprochen. Wobei die Variante mit Bushaltecaps (Haltestellen, die bis an den Fahrstreifen vorgezogen sind) weiter verfolgt werden soll und sich das Gremium für die Ausbauvariante ohne Verschwenkung des Radwegs zwischen Kirchensteige und Polizei entschied.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden