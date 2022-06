Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz in Senden

Ein Mann ist am Sonntag in Senden von seinem Motorrad gestürzt. Ein Rettungswagen musste kommen.

Ein 32-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in Senden gestürzt. Gegen 15 Uhr war er auf der Kemptener Straße in Richtung Süden unterwegs und wollte nach links in die Hauptstraße abbiegen.

Dabei fiel er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von seinem Kraftrad und verletzte sich, so die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. (AZ)