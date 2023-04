Senden

Musiker stellen das Akkordeon in all seiner Bandbreite vor

Plus Das Akkordeon-Orchester Senden feiert sein 50-jähriges Bestehen mit mehreren Veranstaltungen. Die Musikerinnen und Musiker sind eine gute Gemeinschaft - nur eines fehlt ihnen.

Von Ursula Katharina Balken

Musik verbindet, heißt ein oft zitierter Spruch. Und der trifft auf das Akkordeon-Orchester Senden zu, das in den kommenden Wochen seinen 50. Geburtstag feiert. Die Musikerinnen und Musiker gelten als verschworene Gemeinschaft, teilen Freud' und Leid miteinander, pflegen ein reges Vereinsleben und treten regelmäßig im Jahr mit Konzerten an die Öffentlichkeit. Das Orchester ist Bestandteil der Musikvereinigung Senden-Ay-Illerkirchberg. Dazu gehören die Blaskapelle und die Iller-Sinfoniker, ein Ensemble, das aus Streichern besteht. Abteilungsleiterin des Akkordeon-Orchesters ist Ingrid Hartmann. Sie ist aktive Musikerin und freut sich, dass das jüngste Konzert im Bürgerhaus Senden wieder große Resonanz fand - und jetzt gibt es noch mehr zu feiern.

Ein rundes Jubiläum ist immer Anlass zu einem Rückblick. Die Aufgabe als Chronist hatte Walter Gentner als Vorsitzender des Festkomitees übernommen. Er hatte in den Akten geblättert. 1973 wurde die Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg, die bis dahin aus einem Blasorchester und den Iller-Sinfonikern bestand, durch ein Akkordeon-Orchester erweitert. Initiator war Rolf Walter-Kugler, der bis 1990 "sein" Orchester leitete. "In diesen 50 Jahren hat sich das Akkordeon-Orchester nicht nur behauptet, sondern entwickelte sich zu einer festen musikalischen Größe", sagt Gentner. Musikalisch war und ist man recht aktiv. So gebe es neben den Konzerten der Musikvereinigung mit allen großen und kleinen Gruppen auch regelmäßig Konzerte des Akkordeon-Orchesters. Aber es gab auch zahlreiche Auftritte außerhalb von Senden. Man reist sogar bis in die Partnerstadt Piove di Sacco in Italien, die Partnerstadt von Senden.

