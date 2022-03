Senden

Nach 38 Jahren ist Schluss: Ideenreich Eber in Senden schließt

Sonja Eber hatte ihre Geschäft einst in Neu-Ulm gegründet. In Senden ist "Ideenreich Eber" eine feste Anlaufstelle für Bastelfreunde.

Plus Ende April wird Sonja Eber ihr Geschäft in Senden zumachen. Den Entschluss dafür fasste sie bereits 2020. Das sind ihre Pläne für die Zeit danach.

Von Angela Häusler

38 Jahre lang war das „Ideenreich Eber“ eine feste Anlaufstelle in Senden. Das schmucke Geschäft in der Haydnstraße 7 bietet alles, was das Bastelherz begehrt. Doch Ende April öffnet Besitzerin Sonja Eber die Türen zum letzten Mal – sie will zwar kreativ bleiben, aber ohne eigenen Laden. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert sie die Hintergründe, die zu ihrer Entscheidung geführt haben.

