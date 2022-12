Nach Fahrzeugdiebstahl in Senden: Festnahme an der A9

Zwei Männer stehlen im Gewerbepark Senden einen Kleintransporter. Nach wenigen Stunden klicken die Handschellen in Oberfranken.

Der Diebstahl eines Kleintransporters in Senden ist rasch aufgeklärt worden. Das Fahrzeug wurde am frühen Samstagmorgen gestohlen. Die Videoaufzeichnung des Geländes zeigte, wie zwei Männer in das auf dem Gewerbepark geparkte, nicht versperrte Fahrzeug einstiegen und davon fuhren.

Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Oberfranken entdeckten das entwendete Fahrzeug nach wenigen Stunden auf der Autobahn A9. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und das Fahrzeug wurde sichergestellt. (AZ)