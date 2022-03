Nach langen Corona-Pausen: Neustart beim Seniorentreff in Senden

Der Seniorentreff der Stadt Senden plant zum 7. März die Wiederaufnahme des Kursbetriebs. Auf eines müssen Besucher allerdings vorerst noch verzichten.

Gute Nachrichten für Besucherinnen und Besucher des Seniorentreffs in Senden: Nach einer langen Phase mit vielen Einschränkungen und Unterbrechungen soll der Kursbetrieb nun wieder aufgenommen werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Während der Corona-Pandemie waren die Pforten des Seniorentreffs im Therese-Studer-Haus wegen der staatlichen und landkreisweiten Auflagen und der daraus resultierenden Fürsorgepflicht der Stadt Senden seit dem 13. März 2020 immer wieder geschlossen. Von Montag, 7. März, an ist eine schrittweise Rückkehr zum normalen Betrieb geplant.

Die Stadt Senden schreibt in ihrer Pressemitteilung: "Auch wenn der Kursbetrieb in abgespeckter Form zeitweise aufgenommen werden konnte, fehlten den Besuchern insbesondere die sozialen Kontakte und die unbeschwerte Atmosphäre, die vor Corona im Haus zu spüren war." Auch das Kursleiter-Team und das Team der ehrenamtlichen Mitarbeiter konnten diese Stimmung deutlich spüren. Mit vereinten Kräften haben die Verantwortlichen nach Angaben der Stadtverwaltung immer wieder versucht, trotz der vielen Regeln den Seniorinnen und Senioren ein offenes und freundliches Ambiente zu schaffen, in dem man sich wohlfühlen kann. Nach langer Durststrecke freuten sich alle, als ein Großteil der Kurse ab 13. September 2021 wieder starten konnte.

Stadt Senden: Bildung sowie körperliche und geistige Gesundheit für die Senioren sind sehr wichtig

Doch die nächste Corona-Welle ließ nicht lange auf sich warten. Wegen der steigenden Infektionszahlen stellte der Seniorentreff den Kursbetrieb im Januar 2022 erneut bis auf Weiteres ein. Mittlerweile hat die Bundesregierung immer mehr Lockerungen in Aussicht gestellt. Das gibt auch dem Team des Seniorentreffs Hoffnung. "Vorbehaltlich der bis dahin geltenden Corona-Auflagen planen wir nun den Start des Kursbeginns im Seniorentreff ab dem 7. März 2022", teilt die Stadtverwaltung mit. Der Stufenplan lehne sich an den Kursbetrieb von September bis Dezember 2021 an. "Wir möchten hiermit in erster Linie ein Zeichen setzen, dass uns die Bildung sowie die körperliche und geistige Gesundheit für unsere Senioren sehr wichtig sind", heißt es weiter. Die Cafeteria bleibe aufgrund der derzeit fehlenden Räumlichkeiten allerdings geschlossen. Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer werden laut Mitteilung in den Schulungsräumen mit Getränken versorgt.

Bei der Wiedereröffnung gelten die bis dann aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen und -Hygienevorschriften gemäß Hygieneschutzkonzept der Stadt Senden. Welche Kurse zu welchem Zeitpunkt stattfinden können, erfahren die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer über die zuständigen Kursleiterinnen und Kursleiter. Die Stadtverwaltung wird den Verlauf des Infektionsgeschehens nach eigenen Angaben genau beobachten und sich vorbehalten, gegebenenfalls bedarfsgerecht zu reagieren. Sollten sich im Laufe der nächsten Wochen Lockerungen von staatlicher Seite ergeben, werden die Planungen entsprechend mit Umsicht und Vorsicht angepasst.

Am Ende der Mitteilung heißt es: "Auch wenn noch einige Regeln beachtet werden müssen, wird es das gesamte Team des Seniorentreffs allen Besucher/innen so angenehm wie möglich machen und alle freuen sich auf ein baldiges Wiedersehen!" (AZ)