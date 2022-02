Baumfällarbeiten nach Sturm: Immer wieder Vollsperrungen der B28 notwendig

Wegen Baumfällarbeiten kommt es an zwei Tagen zu Beeinträchtigungen auf der B28 bei Senden in Fahrtrichtung Neu-Ulm. Kurze Vollsperrungen sind notwendig.

Auf der Bundesstraße B28 bei Senden müssen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer an zwei Tagen mit Behinderungen rechnen. Das Staatliche Bauamt Krumbach führt am Donnerstag und Freitag, 24. und 25. Februar, gemeinsam mit den Bayerischen Staatsforsten Baumfällarbeiten aus. Betroffen ist der Abschnitt der B28 von Senden kommend in Fahrrichtung Neu-Ulm auf Höhe Gurrensee. In einer Pressemitteilung informiert das Staatliche Bauamt über die Maßnahme.

Wie die Behörde mitteilt, wurde anhand der Ergebnisse der aktuellen Baumkontrolle festgestellt, dass einige Bäume durch die vergangenen Stürme einen unsicheren Stand aufweisen. Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht seien Fällungen der "Problembäume" unumgänglich. Darüber hinaus werde zeitgleich eine turnusmäßige Auslichtungsmaßnahme vorgenommen.

Baumfällungen bei Senden: Die B28 Richtung Neu-Ulm wird teilweise voll gesperrt

Die Fällarbeiten führen nach Angaben des Bauamts zu einer einseitigen Fahrbahnverengung - betroffen sind die Standspur und ein Fahrstreifen - aus Senden in Fahrtrichtung Neu-Ulm. Zusätzlich sind mehrmalige, kurze Vollsperrzeiten von etwa zehn Minuten im Zeitraum zwischen 8 und 17 Uhr notwendig. Die Autobahnpolizei Günzburg wird dafür laut Mitteilung den Verkehr durch eine Drosselfahrt bis zum Stillstand abbremsen. Dies sei an den Stellen notwendig, wo problematische Bäume, wie zum Beispiel stark in Richtung Fahrbahn neigende Exemplare, sicher zu Boden gebracht werden müssen.

Darüber hinaus stehen noch weitere Arbeiten an der Bundesstraße an: Von Montag, 28. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 4. März, wird auf Höhe der Bahnbrücke bei Senden bis zum Parkplatz am Gurrensee die Straßenentwässerung der B28 überprüft. In diesem Zeitraum werde es zu geringen Verkehrseinschränkungen durch eine Wanderbaustelle kommen, teilt das Staatliche Bauamt mit. Betroffen sei der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Neu-Ulm. Der Verkehr werde über den rechten Fahrstreifen und den Standstreifen an der Baustelle vorbeigeleitet. (AZ)

