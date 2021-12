Nach Unfall: Sendener Polizei sucht nach dem Geschädigten

Unter Alkoholeinfluss touchiert ein Mann mit seinem Wagen ein anderes Fahrzeug. Dessen Fahrer bemerkt von dem Unfall allerdings nichts.

Ein Autofahrer hat der Polizei am Montagmorgen, gegen 6 Uhr, einen Unfall in Senden gemeldet. Auf der Staatsstraße 2021 in Richtung Neu-Ulm an der Anschlussstelle zur B28 sei der Anrufer an einem soeben verunfallten Auto vorbeigefahren. Die Polizei fand dann vor Ort tatsächlich einen beschädigten Pkw vor, dessen 54-jähriger Fahrer von der Berliner Straße auf die Staatsstraße 2021 in Richtung Neu-Ulm eingebogen war und dabei wohl ein noch unbekanntes Fahrzeug seitlich touchiert hatte. So teilt es die Polizei mit.

Der Wagen des Unfallverursachers wurde dadurch an der Front beschädigt und der Airbag auf der Fahrerseite löste aus, weshalb das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der 54-Jährige roch nach Alkohol, die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Der andere Unfallbeteiligte bemerkte von dem Zusammenstoß offensichtlich nichts und hielt nicht an. Es ist davon auszugehen, dass es sich um ein größeres Fahrzeug, eventuell einen Lastwagen, möglicherweise mit Anhänger, handelt, so die Polizei. Die Polizeiinspektion Weißenhorn fordert daher mögliche Zeugen und den Fahrer des geschädigten Fahrzeuges auf, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)