Nachbarn geraten sich in Senden in die Haare

Ein Streit zwischen Nachbarn in Senden hat die Polizei beschäftigt. Einer der Männer wurde dabei handgreiflich.

Ein Nachbarschaftsstreit ist in Senden außer Kontrolle geraten. Am Feiertag kam es laut Polizeibericht gegen Nachmittag in der Haydnstraße zunächst zu einem verbalen Zoff. Im weiteren Verlauf betrat einer der Streithähne - ein 30-Jähriger - verbotswidrig das Grundstück der Gegenpartei und schlug einem 38-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Durch den Schlag erlitt der Mann eine Prellung. Außerdem wurde die Sonnenbrille, die er trug, verbogen. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. (AZ)