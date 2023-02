Autofahrer fährt auf B28 über durchgezogene Linie und baut Unfall

Zwei Unfälle passieren am Freitagabend auf B10 und B28: In einem kuriosen Fall sucht die Autobahnpolizei nach Hinweisen.

Innerhalb von einer Stunde sind am Freitagabend gleich zwei Unfallmeldungen bei der Autobahnpolizei in Günzburg eingegangen. Zuerst hatte ein 24-jähriger Mann auf der B10 von Ulm nach Senden im Bereich der Adenauer Brücke ein unbekanntes Teil überfahren und sich dabei die Vorderachse und einen Reifen beschädigt. Die aufnehmende Streife schätzte den Sachschaden hier auf 500 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war. Was der junge Mann genau überfahren hatte und woher das Teil stammte, konnte laut Polizei vor Ort nicht geklärt werden. Deswegen sucht die Autobahnpolizei Günzburg noch nach Zeugen und ist unter der Telefonnummer 08221/919-311 erreichbar.

Nur eine Stunde später krachte es dann auf der B28 in Richtung Neu-Ulm. Ein 61 Jahre alter Autofahrer war in Senden aufgefahren. Er fuhr zunächst auf dem rechten Fahrstreifen ein und wollte dann zügig weiter auf den linken. Dabei überfuhr er zunächst eine durchgezogene Linie und übersah dann auch noch einen von hinten kommenden Wagen. Dieser Fahrer hatte die Situation zwar rechtzeitig erkannt und versuchte auszuweichen - doch er schaffte es nicht. So kollidierten die Fahrzeuge laut Polizeibericht auf dem linken Fahrstreifen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Sowohl am Fahrzeug des 38-jährigen Geschädigten, als auch am Auto des Verursachers, entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von jeweils mindestens 3000 Euro. (AZ)