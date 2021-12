Senden/Neu-Ulm

19:00 Uhr

Ninja Warrior: Lukas Kilian aus Neu-Ulm hat nach dem Finale viel vor

Plus Er schaffte es in der RTL-Show Ninja Warrior bis ins Finale und zeigte eine starke Leistung. Im kommenden Jahr plant der 28-Jährige ein großes Projekt.

Von Maximilian Sonntag

Lukas Kilian aus Neu-Ulm nahm in diesem Jahr bereits zum dritten Mal an der Fernsehsendung "Ninja Warrior Germany" teil. Der Student erreichte – wie schon im vergangenen Jahr – das Finale und zählt somit zu den Besten seines Fachs. Im Jahr 2022 will er wieder an der RTL-Show teilnehmen. Aber nicht nur das – er möchte den "Ninja-Sport" für alle aus unserer Region erlebbar machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

