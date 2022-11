Senden

Neue Anlaufstelle in Senden: Sie will Familien im Alltag unterstützen

Plus Inka Mast leitet den neuen Familienstützpunkt in Senden. Dieser soll ein Ort für gute Gespräche, zum Lernen und gegenseitigen Austausch sein.

Von Carolin Lindner

Das zweijährige Kind ist bockig und wirft sich voll unverstandener Verzweiflung auf den Boden. Der Teenager war immer so zugänglich – und plötzlich sind die Eltern ein No-Go. Eine junge Mutter überlegt, ob ihr Baby das einzige ist, das schlecht einschläft. Die Beispiele zeigen: In keiner Familie läuft alles glatt – und viele kommen irgendwann an den Punkt, an dem sie nicht mehr weiterwissen. In solchen Situationen hilft Inka Mast. Sie leitet den neuen Familienstützpunkt in Senden. Eines ist ihr bei ihrer Arbeit ganz wichtig: "Jeder aus der Stadt kann mit seinen familiären Problemen zu einem Gespräch zu mir kommen." Und sie will Angebote für Familien in Senden etablieren, wie ein Babycafé oder Vorträge zur Pubertät. Daneben hat sie zahlreiche weitere Ideen in Planung.

