Senden

vor 50 Min.

Neue Bushaltestelle entsteht am Schulzentrum in Senden

Plus Damit es für Schülerinnen und Schüler am Schulzentrum in Senden künftig sicherer ist, soll es eine neue Lösung für die Bushaltestelle geben. Was geplant ist.

Von Annemarie Rencken

Das Ziel der Stadt Senden ist klar: Die Sicherheit der Kinder, die eine der Schulen am Schulzentrum besuchen, soll erhöht werden. Genauer gesagt: Kein Kind soll hier mehr über die Straße zum Bus laufen müssen. Nach den Plänen, die der Vertreter des Ulmer Ingenieurbüros Wassermüller in der jüngsten Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschuss vorstellte, soll das nach dem Ende der Umbauarbeiten der Fall sein.

Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf nannte es "eine gute Nachricht", dass auf diese Weise kein Kind mehr die Straße überqueren müsse. Auch die Ampel würde an eine Stelle verschoben, die sinnvoller sei: Sie rückt näher an die Kreuzung Lange Straße/Holsteinerstraße heran und soll damit auch für Radfahrerinnen und Radfahrer praktischer sein – deren Radweg wechselt hier die Straßenseite, die Straße muss also überquert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen