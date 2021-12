Neue Mitte: Sendens Innenstadt soll ihr Gesicht verändern

Plus Das Sendener Zentrum wird sich verändern. Neben dem Bahnhofsumfeld will die Stadt nun gemeinsam mit der Sparkasse den Bereich vor dem Bürgerhaus überplanen.

Die Sendener Innenstadt bekommt ein neues Gesicht. Stadt und Sparkasse wollen gemeinsam ein Areal von fast 14.000 Quadratmetern überplanen. Das Projekt trägt den Arbeitstitel "Neue Mitte Senden". Für Senden könnte das Projekt die gleiche Bedeutung haben wie die dortige Neue Mitte für Ulm, sagt Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf.