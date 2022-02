Senden

Neue Schule, neue Sporthalle: Senden muss mehr Schulden machen

Schule, Dreifachhalle, Kitaerweiterung: Ohne neue Schulden geht es in Senden heuer nicht. Der Haushalt hat ein Rekordvolumen.

Plus In Senden stehen große und dringende Ausgaben an. Das macht den Haushalt zum komplexen Zahlenspiel, mit dem noch nicht alle Stadträte einverstanden sind.

Von Angela Häusler

„Es ist ein Haushalt, der vorausschauend plant“, sagte Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf zu Beginn der Haushaltsberatungen am Dienstag im städtischen Hauptausschuss. Der Plan sieht angesichts der Großprojekte im Bildungssektor - vor allem die neue Grundschule und der Ersatzbau für die Dreifachhalle - fürs laufende Jahr ein Volumen von 69 Millionen Euro vor. Auch die Folgejahre werden von anstehenden Vorhaben wie dem Bahnhofsumfeld bestimmt sein – und die Verschuldung weiter ansteigen. Bis auf drei Räte stimmten die Ausschussmitglieder dem Entwurf des Haushaltsplans zu, die endgültige Entscheidung fällt erst am kommenden Dienstag im Gesamtstadtrat.

