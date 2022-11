Senden

12:30 Uhr

Obdachlosigkeit in Senden: "Die Situation verschlimmert sich immer mehr"

Die Sendener Sozialarbeiterin Kathrin Vögele befürchtet, dass es künftig noch seltener gelingen wird, Menschen ohne festen Wohnsitz in eigene Wohnungen zu bringen.

Plus Zwei Expertinnen berichten über die Arbeit der Wohnungslosenhilfe und eine zunehmende Zahl von Obdachlosen in Senden. Sie können auch Erfolge vermelden.

Von Angela Häusler

61 von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen hat die ökumenische Wohnungslosenhilfe in Senden in den vergangenen zwölf Monaten betreut. Von ihrer Tätigkeit haben die zuständigen Fachfrauen dem städtischen Schul-, Kultur- und Bildungsausschuss berichtet. Beide rechnen in der nächsten Zeit mit einem Anstieg der Hilfsbedürftigen.

