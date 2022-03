Senden

Ohne Licht in der Dämmerung: Fahrrad stößt in Senden mit Auto zusammen

Eine Radfahrerin ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Senden verletzt worden.

Auf dem Parkplatz von Möbel Inhofer in Senden ist am Dienstagabend eine Radfahrerin mit einem Auto zusammengeprallt und gestürzt. Die 59 Jahre alte Autofahrerin wollte dem Polizeibericht zufolge gegen 18.45 Uhr von der Tankstelle über die westliche Hauptzufahrt des Parkplatzes in Richtung Ulmer Straße fahren. Beim Einbiegen auf die Hauptzufahrt kollidierte der Wagen mit einer 55-jährigen Radfahrerin, die auf der Hauptzufahrt in nördlicher Richtung unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Radfahrerin in eine Klinik Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte die Radfahrerin trotz fortgeschrittener Dämmerung das Licht an ihrem Fahrrad nicht eingeschaltet. Sie stürzte durch den Zusammenprall auf den Boden und wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. (AZ)

