Pärchen übernachtet in einem fremden Wohnwagen in Senden

Ein Mann ruft die Polizei, weil sich Personen illegal in seinem Wohnwagen aufhalten. Vor Ort treffen die Beamten auf eine 28-Jährige und ihren Freund.

Eine Frau und ihr Freund haben in Senden unberechtigterweise in einem Wohnwagen übernachtet. Der Eigentümer des Fahrzeugs, ein 54-Jähriger, rief am Mittwochnachmittag die Polizei an und teilte mit, dass sich in seinem Wohnwagen in der Kleingartenanlage an der Römerstraße illegal Personen aufhielten.

Vor Ort trafen die Beamten dem Polizeibericht zufolge eine 28-jährige Frau an, die stark betrunken war. Die Ermittlungen ergaben, dass sich die 28-Jährige und ihr 30 Jahre alter Freund von Dienstag auf Mittwoch illegal Zutritt zu dem unverschlossenen Wohnwagen verschafft hatten, um dort zu nächtigen. Wegen der eisigen Temperaturen befeuerten sie einen Holzkohlegrill, den sie sich aus einer nahegelegenen Scheune ausgeliehen hatten.

Verdacht auf Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch: Polizei Senden leitet Strafverfahren ein

Da nicht auszuschließend war, dass die Frau durch den Rauch des Grills einen gesundheitlichen Schaden erlitt, wurde sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Freund begab sich nach Aufforderung durch die Polizei selbstständig in ärztliche Behandlung. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde durch das Anfeuern des Grills eine Schranktür leicht angekokelt, weshalb die Beamten wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs ein Strafverfahren gegen das Pärchen einleiteten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. (AZ)