Parkrempler in Senden: mehr als 1000 Euro Schaden an Auto

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Senden. Vermutlich hat jemand beim Ausparken ein anderes Auto angefahren.

Auf dem Parkplatz des Iller-Centers in Senden ist am Mittwochnachmittag zwischen 16.30 und 16.55 Uhr ein blauer BMW an der Heckstoßstange beschädigt worden. Der oder die dafür Verantwortliche meldete sich nicht. Vermutlich hat jemand ein anderes Auto aus der gegenüberliegenden Parklücke ausgeparkt und den BMW gestreift, so die Polizei. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von rund 1200 Euro. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden, Telefon 07309/96550. (AZ)