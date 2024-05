Pedelec-Fahrerin verletzt sich bei Unfall in Senden schwer

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen in Senden eine Pedelec-Fahrerin und stößt mit ihr zusammen. Nach dem Unfall muss die Pedelec-Fahrerin ins Krankenhaus.

Ein 65-jähriger Autofahrer ist Sonntagvormittag in der Kemptener Straße in Senden nach rechts in die Zufahrt zu einer Bäckerei abgebogen. Wie die Polizei mitteilt, übersah er dabei eine 50-jährige Pedelec-Fahrerin, die auf dem Geh- und Radweg fuhr und stieß mit ihr zusammen.

Pedelec-Fahrerin musste nach Unfall in Senden ins Krankenhaus

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde die Pedelec-Fahrerin bei dem Unfall schwer verletzt, sie wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand ein Sachschaden von ungefähr 5000 Euro. (AZ)