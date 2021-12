Personalkosten der Stadt Senden steigen auf 12,5 Millionen Euro

Plus Die Stadt Senden muss für nächstes Jahr mit höheren Personalkosten rechnen. Die Stellen werden leicht aufgestockt.

Die Sender Stadtverwaltung rechnet fürs Jahr 2022 mit Personalkosten von rund 12,5 Millionen Euro. Das zeigte sich am Dienstag, als der Hauptausschuss über den Stellenplan beriet. Demnach steht eine Erhöhung um 1,2 Stellen ins Haus, dabei geht es um die Bereiche EDV, Kindergarten, Hausmeisterei sowie Friedhöfe. Der Ausschuss stimmte dem Plan zu.