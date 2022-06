Personalmangel: See- und Hallenbad Senden bis auf Weiteres geschlossen

Die Sendener Stadtverwaltung informiert über eine vorübergehende Schließung des See- und Hallenbads. Wegen Corona ist nicht genügend Personal verfügbar.

Die Badesaison ist in vollem Gange, doch in Senden muss das Angebot in diesen Tagen stark eingeschränkt werden. So bleibt das See- und Hallenbad der Stadt bis auf Weiteres geschlossen. Als Grund dafür gibt die Sendener Stadtverwaltung in einer kurzen Pressemitteilung einen coronabedingten Personalmangel an. (AZ)