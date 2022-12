Mehere Autofaher flüchten nach missglückten Driftmanövern

In Roggenburg und in Senden driften Autofahrer auf schneebdeckten Parkplätzen. Eine Laterne und ein Zaun werden beschädigt. Zeugen beoachten die Vorfälle.

Am vergangenen Samstagabend hat eine Person beobachtet, wie der Fahrer eines BMW auf einem verschneiten Parkplatz in Roggenburg driftete. Am Folgetag bemerkte dieselbe Person bei einem Spaziergang, dass am Rande des Parkplatzes ein Zaunelement stark beschädigt worden war. Das teilt die Polizei mit. Am Ort des Geschehens waren noch Fahrzeugteile des BMWs zu finden.

Der Zeuge hatte sich am Samstagabend das Kennzeichen des Fahrzeuges notiert, sodass Polizisten den Verursacher schnell ausfindig machen konnten. Der 18-jährige Fahranfänger räumte sein Vergehen ein. Gegen ihn ermitteln die Beamten nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. An dem Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro, an dem BMW ein Schaden von circa 3000 Euro.

Autofahrer beschädigt Straßenlaterne nahe Senden

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz in der Nähe Sendens. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Zeuge zwei Personen, die mit ihren Fahrzeugen auf einem mit Schnee bedeckten Parkplatz drifteten. Nach einem lauten Knall verließen die beiden Personen mit ihren Autos den Parkplatz. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Die Beamten der Polizeiinspektion Weißenhorn stellten vor Ort fest, dass eines der beiden Fahrzeuge beim Driften offenbar gegen eine Straßenlaterne gerutscht war und diese dabei beschädigte hatte.

Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Sie wird sich laut Polieziangaben jedoch mindestens im mittleren dreistelligen Bereich bewegen. Der Zeuge hatte sich die Kennzeichen der beiden Autos notiert, sodass die Beamten auch hier die beiden Besitzer schnell finden konnten. Mit Unterstützung der Polizei Ulm wurde einer der Fahrer im benachbarten Landkreis ausfindig gemacht. Gegen ihn ermitteln die Polizisten wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Über die Schadenshöhe an dem Unfallfahrzeug liegen derzeit noch keine Informationen vor. (AZ)