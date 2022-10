Polizei nimmt Diebesbande in Senden fest

Drei Männer schieben in Senden zwei voll beladenene Einkaufswagen aus einem Lebensmittelgeschäft - ohne zu bezahlen. Die Waren haben einen Wert von 1100 Euro.

Die Polizei hat in Senden eine Diebesbande festgenommen: Am Freitagvormittag fielen einem aufmerksamen Kunden eines Lebensmittelgeschäfts in der Berliner Straße in Senden Männer auf, die zwei voll beladene Einkaufswagen über den Eingang nach draußen auf den Parkplatz schoben. Wie die Polizei mitteilt, konnte ein alarmierter Mitarbeiter die drei Männer dann einholen. Diese flüchteten daraufhin und ließen das Diebesgut im Wert von mehr als 1100 Euro zurück.

Zeugen helfen bei der Identifizierung der Diebe mit

Wenige Minuten später versuchten die Diebe erneut, die Einkaufswagen samt Inhalt zu holen. Dies wurde jedoch bemerkt und die Täter flüchteten erneut. Eine aufmerksame Zeugin nannte der eintreffenden Polizeistreife die Fluchtrichtung und das Kennzeichen des Fahrzeugs der Täter. Ermittlungen der Polizeistation Senden ergaben dann den aktuellen Aufenthaltsort des Fahrzeuginhabers bei einer Firma in Neu-Ulm. Zusammen mit Beamten aus Neu-Ulm wurden alle drei Täter festgenommen.

Die drei Männer im Alter von 51, 37 und 24 Jahren wurden nach der Aufnahme ihrer Daten wieder entlassen, da sie über einen festen Wohnsitz verfügen. Gegen sie wird nun wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls ermittelt. Die unbekannte Zeugin, die den entscheidenden Hinweis zu dem Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs gab, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Senden unter der Telefonnummer 07307/910000 zu melden. (AZ)