Polizei nimmt Jugendlichem in Senden Schlagring ab

Bei einer Kontrolle findet die Polizei einen Schlagring und Cannabis bei einem Jugendlichen. Beides hätte er nicht besitzen dürfen.

Die Polizei hat am Montagabend Jugendliche in der Borsigstraße in Senden kontrolliert. Wie es in der Polizeimitteilung heißt, hätten die Jugendlichen geraucht und die Polizeikräfte schätzten sie aufgrund ihrer Erscheinung als minderjährig ein. Bei der Kontrolle fand die Polizei bei einem der Jugendlichen eine geringe Menge Cannabis und einen Schlagring.

Polizei behielt Schlagring und Cannabis in Senden ein

Sowohl Schlagring als auch Cannabis behielten die Beamtinnen und Beamten ein, da es sich bei dem Schlagring um einen nach dem Waffengesetz verbotenen Gegenstand handelte und der Besitz von Cannabis für Jugendliche nicht erlaubt ist. Die Polizei leitete außerdem ein Strafverfahren wegen des Vergehens nach dem Waffengesetz ein und informierten die Erziehungsberechtigten und das Jugendamt. (AZ)