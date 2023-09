Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Senden

Ein Mann fährt mit dem Auto in Schlangenlinien durch Senden. Ein Alkoholtest zeigt mehr als 1,5 Promille an. Einen Führerschein hat der 33-Jährige nicht.

Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn haben am frühen Sonntagmorgen in der Kemptener Straße in Senden einen Autofahrer kontrolliert, weil dieser mit dem Wagen in Schlangenlinien fuhr. Ein Alkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass der 33-Jährige gar keine Fahrerlaubnis mehr besaß. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (AZ)