Polizei stoppt Raser auf der B28

Die Polizei misst die Geschwindigkeit zwischen der B28 und der A7 im Tempo-80-Bereich. Hunderte Fahrer sind dort zu schnell unterwegs.

Erhebliche Geschwindigkeitsverstöße bei Senden: Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm führten am Montag zwischen 18.30 bis 22.30 Uhr auf der A7 am Autobahndreieck Hittistetten eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Im Bereich der Überführung der B28 auf die A7, wo Höchstgeschwindigkeit 80 Kilometer pro Stunde gilt, passierten fast 2000 Fahrzeuge die Messstelle in Fahrtrichtung Füssen.

Davon waren laut Polizei 203 Fahrzeuge mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde unterwegs und müssen mit einer Bußgeldanzeige rechnen, 22 Fahrzeugführer waren um mehr als 40 Kilometer pro Stunde zu schnell und müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit einer Geschwindigkeit von 145 Kilometern pro Stunde gemessen. Ihn erwarten laut Polizeibericht ein Bußgeld in Höhe von fast 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat. (AZ)