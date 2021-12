Polizei sucht nach Ladendiebstahl in Senden Zeugen

Ein Mann steht unter Verdacht, einen Ladendiebstahl in Senden begangen zu haben. Doch er bestreitet die Tat. Daher bittet die Polizei um weitere Hinweise.

Für die Aufklärung eines Ladendiebstahls in Senden sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat oder zum Täter machen können. Insbesondere bittet die Polizei die Person, die sich nach dem Vorfall das Autokennzeichen des mutmaßlichen Täters notiert und die Beamten informiert hatte, sich zu melden.

Der Diebstahl ereignete sich dem Polizeibericht zufolge am Mittwochnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Berliner Straße. Gegen 14.45 Uhr entwendete dort vermutlich ein 40-Jähriger mehrere Packungen Socken im Außenbereich des Tedi-Marktes und fuhr anschließend mit seinem Auto davon. Ein Zeuge beobachtete die Tat und notierte sich das Kennzeichen, sodass die Polizei den 40-Jährigen ausfindig machen konnte. Der Mann leugnete die Tat jedoch. Aus diesem Grund bittet die Polizei nun um weitere Hinweise. Die Dienststelle ist unter der Rufnummer 07307/91000-0 erreichbar. (AZ)

Lesen Sie dazu auch