Polizisten decken bei einer Kontrolle an der A7 mehrere Verstöße auf

Fahnder überprüfen auf einem Autobahnparkplatz bei Senden ein Auto ohne Versicherungsschutz. Bei einem Insassen finden sie auch ein gefälschtes Dokument.

Ein Auto ohne gültige Versicherung ist nicht die einzige Entdeckung gewesen, die Schleierfahnder der Verkehrspolizei Neu-Ulm bei einer Kontrolle auf einem Autobahnparkplatz bei Senden gemacht haben. Bei der Überprüfung der Fahrzeuginsassen kamen noch weitere Verstöße zutage, unter anderem ein gefälschter Führerschein.

Wie die Verkehrspolizei mitteilt, kontrollierten die Beamten am Dienstagabend auf dem Parkplatz Buchenberg an der A7 ein polnisches Auto. Der Fahrer, ein 26-jähriger Georgier, konnte für den Pkw keine Versicherung vorweisen. Den Wagen hatte er im Januar in Polen gekauft, seitdem fuhr er damit ohne die vorgeschriebene Versicherung. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Beamten beschlagnahmten einen gefälschten russischen Führerschein

Bei der Kontrolle von zwei weiteren Insassen, einem 23- und einem 25-jährigen Georgier, stellten die Beamten laut Polizeibericht fest, dass die Männer wegen Eigentumsdelikten durch die Staatsanwaltschaft Hamburg zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben waren. Die Polizisten setzten die Staatsanwaltschaft über den momentanen Aufenthaltsort in Polen in Kenntnis. Bei einem 42-jährigen Georgier, der ebenfalls im Fahrzeug saß, wurde ein gefälschter russischer Führerschein gefunden. Die Beamten beschlagnahmten das ungültige Dokument und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Die vier Männer durften mit dem Auto nicht mehr weiterfahren. (AZ)