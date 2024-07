Project-Germany-Party beim FV Ay fällt aus: Veranstalter ist insolvent

Es sollte ein großes Festivalwochenende werden, das es beim FV Ay so in den vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben hat. Ballermann-Party, Frühschoppen, Livebands - „eine absolute Reizüberflutung“ wurde angekündigt. Gegen 800 Bewerber habe sich der Verein durchgesetzt und den Zuschlag für die „Project Germany Open Air Shows“ erhalten, hieß es noch vor ein paar Wochen. Die Vorfreude war riesig. Doch zwischenzeitlich ist Ernüchterung eingekehrt: Die Veranstaltung ist abgesagt, die Firma hinter dem Event steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Und wer schon Tickets gekauft hatte, bekommt sein Geld wohl nicht so einfach zurück.

