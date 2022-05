Projektwoche und Friedensfest unter dem Motto "Senden ist bunt"

Die Stadt Senden richtet gemeinsam mit Partnern eine Projektwoche zum Thema Frieden aus. Mehrere Aktionen und ein Abschlussfest stehen auf dem Programm.

Erstmalig veranstaltet die Stadt Senden zum Thema Frieden eine Projektwoche. Diese läuft noch bis Sonntag, 15. Mai, und wird in enger Zusammenarbeit mit den Glaubensgemeinschaften, den Schulen und Kindergärten ausgerichtet. Den Abschluss bildet am Sonntag um 14 Uhr ein Friedensfest im Illertal-Forum Bürgerhaus.

Wie die Stadt Senden mitteilt, eröffnet die Projektwoche eine Reihe von Angeboten für die Kinder in den Schulen und Kindergärten. Auf dem Programm stehen verschiedene Bastelaktionen, Leseaktionen und Begrüßungsformen in verschiedenen Sprachen. Außerdem werden kulinarische Köstlichkeiten aus fernen Ländern ausprobiert. Wer auf Entdeckertour gehen möchte, kann dies bei einem Stadt-Land-Fluss-Parcours am Waldkindergarten in Wullenstetten am Buschele machen. Der Startpunkt ist am Parkplatz.

Unter dem Motto „Wie Fairtrade den Unterschied macht“ und „Auswirkungen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs auf die globale Lieferkette“ findet am Freitag, 13. Mai, um 18.30 Uhr im Illertal-Forum Bürgerhaus ein Vortrag der Fairtrade-Steuerungsgruppe statt. Referentin ist die Diplom-Biologin Birgit Mayer.

Am 14. Mai ist ein Infotag der Musikschule Senden

Am selben Ort veranstaltet die Musikschule am Samstag, 14. Mai, von 14 bis 17 Uhr einen Infotag. Interessierte können dort Musikinstrumente ausprobieren. Die Gitarren-, Bläser- und Klavierensembles nutzen die Bühne im großen Saal für ein unterhaltsames Rahmenprogramm und für die Kleinsten gibt es eine Malecke und die Möglichkeit, Trommeln zum Mitnehmen zu basteln und zu verzieren. Außerdem sind die Kinder der musikalischen Früherziehung mit einem Vortrag zu sehen, der zum Mitmachen einlädt. Die örtlichen Musikvereine informieren über ihr Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und stehen als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. Der Förderverein und der Elternbeirat kümmern sich um das leibliche Wohl und haben zusammen mit der Musikschule ein Quiz organisiert. Passend zum Motto „Senden ist bunt“ trägt der Kinderchor Lieder vor, zum Abschluss der Veranstaltung wird die Big Band erstmalig nach der langen Coronapause wieder zu hören sein.

Gelegenheit, miteinander zu feiern und sich kennenzulernen, haben die Bürgerinnen und Bürger beim abschließenden Friedensfest am Sonntag. Ein multireligiöses Gebet ist Bestandteil des Nachmittags, Musik, Tanzvorführungen, eine Modenschau sowie verschiedene Info- und Mitmach-Stände gehören ebenso dazu. Der Elternbeirat der Grundschulen bietet Kaffee und Kuchen an. Für alle Veranstaltungen der Projektwoche gilt: Der Eintritt ist frei. (AZ)