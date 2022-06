Radfahrer kracht in geöffnete Autotür und stürzt

Eine Autofahrerin wollte aus ihrem Wagen aussteigen. Beim Öffnen der Tür übersah sie jedoch einen Radfahrer, der dann gegen ihre Autotür prallte.

Am Mittwoch hat eine 42-jährige Autofahrerin einen Radler übersehen. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau nach dem Parken gerade aus ihrem Auto aussteigen und hat beim Öffnen der Tür den von hinten nahenden Radfahrer übersehen, der in diesem Moment an ihrem Fahrzeug vorbeifahren wollte. Der 37-Jährige prallte gegen die Fahrertüre und stürzte. Er erlitt Verletzungen an der Schulter, die vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden. Der Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, war gering. Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr. (AZ)