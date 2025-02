Radfahrer überholt Radlerin in Senden – und bringt sie zum Stürzen

Ein Radfahrer und eine Radfahrerin sind am Montag um kurz vor 6 Uhr in Senden zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Radfahrerin auf dem Radweg entlang der Römerstraße von Wullenstetten in Richtung Senden. Auf Höhe der Bushaltestelle Friedrich-List-Straße überholte sie ein anderer Radfahrer, der sie dabei streifte, wodurch beide ins Straucheln gerieten.

Radfahrer fährt nach Unfall in Senden einfach weiter

Die Frau stürzte daraufhin und verletzte sich mehrfach. Obwohl sie den überholenden Radler mehrfach dazu aufforderte, stehenzubleiben, setzte dieser laut Polizei seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die verletzte Radfahrerin musste demnach allein einen Arzt aufsuchen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07307 910000 zu melden. (AZ)