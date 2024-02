Radler streift Auto in Senden – und glaubt nicht, dass er es beschädigt hat

Ein Radfahrer streifte ein parkendes Auto in Senden, sprach mit dem Autofahrer und fuhr dann einfach davon. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Ein Autofahrer hat sein Auto am Sonntag gegen 13 Uhr in der Kemptener Straße in Senden auf einem Parkstreifen auf Höhe einer Pizzeria geparkt. Ein auf dem angrenzenden Radweg fahrender Radfahrer streifte das parkende Auto nach Angaben der Polizei mutmaßlich aus Unachtsamkeit. Der Radfahrer hielt nach dem Zusammenstoß an und es kam zu einem Gespräch zwischen Radler und Autofahrer.

Der Radfahrer in Senden sah nicht ein, dass er den Schaden verursacht hatte

Der Radfahrer sah es offensichtlich nicht ein, dass er den Schaden an dem Auto verursacht hatte und er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu nennen. An dem beschädigten Auto entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder/und Angaben zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher machen können, bittet die Polizeiinspektion Weißenhorn sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)