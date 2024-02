Senden

Rätselraten um Moderiese Schmid in Senden

Plus Das Unternehmen will sich in Senden wohl verkleinern, das wurde im vergangenen Herbst öffentlich. Was zum Stand der Pläne bisher bekannt ist – und was nicht.

Wer aus Neu-Ulm nach Senden fährt, sieht es sofort: Prominent auf der linken Seite steht das größte Geschäft von Moderiese Schmid in der Region. Wird es hier bald einen großen Leerstand geben? Diese Frage stellt sich, seit Ende September bekannt wurde, dass das Unternehmen wohl beabsichtigt, seinen Standort an der Berliner Straße 7 aufzugeben. Stattdessen möchte sich Schmid auf seine deutlich kleinere Sport-Niederlassung nebenan (Berliner Straße 6/8) konzentrieren. Mittlerweile sind einige Monate vergangen, seit die Pläne des Augsburger Unternehmens bekannt wurden. Und das Interesse an der Zukunft von Schmid in Senden ist groß. Viele Fragen bleiben allerdings weiterhin offen – vor allem, weil sich einige Akteure nicht äußern möchten.

Auch die Stadtverwaltung bekommt mit, dass das Thema Schmid die Menschen in Senden umtreibt. Und die Verwaltung selbst sei "genauso gespannt", wie es mit den Geschäften im Sendener Norden weitergeht, sagt Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf: "Wir haben allerdings noch keine neuen Infos bekommen." Gegenüber der Stadt müssen sich Schmid und die Immobilientochter von Möbel Inhofer, die den Hauptstandort an die Schmids vermietet, zu dem Thema tatsächlich nicht weiter äußern. Formell zumindest hat sich das Thema für das Sendener Rathaus erledigt, denn: Die für die Pläne nötige Baugenehmigung hat der Bauausschuss im September bereits erteilt.

