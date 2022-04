Rechts vor links missachtet: Unfall mit hohem Sachschaden in Senden

Eine Autofahrerin nimmt an einer Kreuzung in Senden einem anderen Wagen die Vorfahrt und verursacht dadurch eine heftige Kollision. Beide Autos sind kaputt.

Auf einer Kreuzung in Senden sind am Montagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt 20.000 Euro beziffert.

Dem Polizeibericht zufolge fuhr eine 57 Jahre alte Frau gegen 8.40 Uhr mit ihrem Auto auf der Teutonenstraße in östliche Richtung. An der Kreuzung mit der Alemannenstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Durch den folgenden Zusammenstoß kam der andere Fahrer, ein 28-Jähriger, mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. An beiden Autos entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. (AZ)